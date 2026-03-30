DT de la UC valoró el triunfo ante Cobresal y proyectó los partidos ante Palestino y Boca Juniors

Tras imponerse por 3-1 ante Cobresal en el rstadio Codelco El Cobre, el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, analizó el desempeño de su equipo en la tercera jornada de la Copa de la Liga.

El estratega puso énfasis en la capacidad de sus jugadores para adaptarse a un terreno complejo y la relevancia de este resultado de cara a un calendario que se anticipa exigente.

Sobre el desarrollo del juego en el norte, el exseleccionador de la selección de Paraguay explicó que la superficie requería un manejo inteligente de la posesión. "Esta es una cancha que está para administrar la pelota, es una cancha bastante lenta. La verdad que debíamos tenerlo, teníamos que esperar que el rival salga. Una vez generados los espacios, había que aprovecharlos. La verdad que por momentos lo hicimos muy bien, generamos varias situaciones claras de gol", detalló el DT respecto a la estrategia empleada en El Salvador.

Uno de los puntos que más dejó satisfecho al técnico fue la efectividad inicial en el arco contrario. En declaraciones a TNT Sports, Garnero señaló: "pudimos abrir el marcador de entrada, eso es fundamental. Nos está costando eso, pero hoy también nos demostramos a nosotros mismos que podemos abrir los juegos y así los podemos manejar mucho mejor".

Mirando hacia el futuro inmediato, el conductor del elenco de la precordillera valoró el alza en los rendimientos individuales y el funcionamiento grupal, considerando que se aproximan compromisos cruciales. "Esto nos viene bárbaro porque está muy cerca el jueves (Palestino por la Liga de Primera), se viene el martes (Boca Juniors por Copa Libertadores). Ahora arrancamos para tener un abril y un mayo muy apretados", advirtió el adiestrador.

Finalmente, Garnero optó por la cautela antes de pensar en el choque internacional, priorizando la recuperación física de su plantel para el duelo contra los árabes. "Quiero ver cómo terminaron todos, eso es fundamental. Veremos cómo llegamos mañana, entrenaremos y analizaremos la situación. Necesitamos que todos estén de la mejor manera y afrontar el partido con Palestino al ciento por ciento, porque necesitamos los tres puntos", concluyó el técnico.

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