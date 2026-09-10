DT de la UC no se baja de la pelea por el título pese a la distancia con Colo-Colo: "Esto es fútbol, nada es imposible"

Universidad Católica enfrenta este sábado a Palestino en un partido clave en la disputa por el "Chile 2". Y aunque todo apunta a que los "cruzados" están lejos de alcanzar al líder Colo-Colo, no pierden las esperanzas.

Así lo manifestó el director técnico Daniel Garnero. "Al no depender de ti, obviamente que mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. ¿Es un montón? Es un montón. ¿Es casi imposible? Es casi imposible. Pero, en algún momento habrá pasado", planteó el adiestrador del elenco precordillerano, que marcha catorce puntos por debajo del "Cacique".

Asimismo, afirmó que "quiero ganar el próximo partido. Y después obviamente que estamos en una situación en la que dependes de lo que pase en otro lado. Pero nuestro objetivo es agarrar más seguridad, más confianza, que el plantel vuelva a su nivel óptimo y después que pase lo que tenga que pasar".

Respecto al encuentro con el cuadro árabe, el DT del conjunto estudiantil reconoció que "vamos a jugar en un lugar complicado, el rival juega bien y viene en un buen momento. Vamos a necesitar de una muy buena versión para traernos los tres puntos".

Por otra parte, el estratego calificó la reciente lesión de Eugenio Mena, operado por un problema de meniscos, como una "desgracia deportiva" en medio de la infinidad de jugadores aquejados por dolencias físicas.

Para cerrar, Garnero abordó el presente de Gary Medel, quien lentamente se ha ido integrando a los entrenamientos después de atravesar dificultades físicas y personales. "Ojalá que (su regreso) sea lo antes posible, pero lo que vamos a hacer es que esté diez puntos. No queremos que Gary, por querer estar antes, se apure. Que se ponga diez puntos y ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha", finalizó.

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