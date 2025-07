DT de la UC insiste en pedir refuerzos para el segundo semestre: "El plantel necesita de incorporaciones"

Luego del sufrido empate de la semana pasada ante Audax Italiano, en Universidad Católica afinan los últimos detalles para recibir este domingo en el estadio Santa Laura a Coquimbo Unido, puntero exclusivo de la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el técnico del elenco precordillerano, Daniel Garnero, reconoció el gran momento individual y colectivo que atraviesa el rival de turno e instó a sus pupilos a hacer encuentro cuasi perfecto para quedarse con los tres puntos.

"Vamos a tener que hacer un gran partido y no cometer errores para lograr el objetivo, que es ganarlo. Es un equipo muy definido, que hay que tener muchas cosas en cuenta que hacen muy bien. Como todo, tenemos que buscar alguna fisura en su andar y generarle complicaciones desde nuestro juego", planteó el entrenador.

Con respecto a las bajas que presenta el cuadro cruzado, el argentino aseguró que son ausencias "no solo en cantidad, sino que en la calidad de los futbolistas. Pero bueno, de esto se trata el fútbol. Algunos tienen que esperar y hay momentos en el que se les da la oportunidad. Vamos a tratar de poner al que mejor esté y que aproveche al máximo una oportunidad hermosa de jugar contra el puntero del campeonato".

Por otra parte, el ex DT de la selección de Paraguay le bajó el perfil a la larga racha que arrastra la UC sin poder vencer al 'Barbón'. "En las estadísticas del juego previas, no dejan de ser un número. Son para tenerlas en cuenta, pero este partido es muy importante para nosotros y lo vamos a afrontar sin tener en cuenta la adversidad que tenemos en esta racha negativa", expresó.

Volviendo sobre la línea de los ausentes, el estratego planteó que "todavía tenemos algunos entrenamientos para poder definir el equipo. No modificamos demasiado la estructura, cambiamos jugadores. Me gusta tratar de tener nivelado el plantel por si pasan estas cosas y no se modifique la estructura del equipo. Llevamos poco tiempo de trabajo y a los que quizás les toque jugar, no venían participando, entonces vienen como poco ritmo.

Por último y tal como ha hecho durante las últimas semanas, Garnero enfatizó en la necesidad de sumar nuevos futbolistas. "Vamos a hacer todo lo posible porque el plantel necesita de incorporaciones. Después está la realidad. Uno lo que sugiere, lo que cree, pero si después no se puede, nos arreglaremos con lo que tenemos y vamos a tratar de conformar el mejor equipo que podamos y competir a la altura de las exigencias", finalizó.

PURANOTICIA