DT de la UC crítico tras empate ante Deportes La Serena: "Tuvimos un bajón en todo sentido"

Universidad Católica tenía el sábado una misión clara: derrotar a La Serena en el Claro Arena para, al menos, mantener su distancia ante el líder Colo Colo que el viernes había derrotado (3-1) a Limache.

Pero la UC sólo empató. Y, de hecho, pudo perder porque la igualdad ante los granates (3-3) sólo la logró en el último minuto de los descuentos.

Por ello, el DT de los cruzados, Daniel Garnero, fue crítico por lo mostrado por el equipo.

“El primer tiempo fue intenso, pero nos faltó un mejor pase final. En el segundo tuvimos un bajón en todo sentido (...) El rival lo hizo muy bien y nos dio vuelta el juego”, señaló el estratega.

Garnero continuó indicando que “esto no es algo que nos venía pasando, pasó ahora y estamos molestos porque no era lo que queríamos (…) Cuando no ganas, el estado de ánimo no es el mejor. Se nos presentó un partido en que tuvimos grandes posibilidades de ganar y no lo hicimos. Obviamente en este momento no estamos del mejor ánimo”.

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