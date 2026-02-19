DT de la UC anticipa el partido ante Coquimbo Unido: "Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile"

Universidad Católica recibirá este sábado a Coquimbo Unido, campeón vigente del certamen, en el partido más atractivo de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

El técnico del cuadro "cruzado", Daniel Garnero, anticipó el duelo frente al conjunto "pirata" y no dudó en asegurar que el elenco aurinegro es el "mejor equipo" del país.

"Llevo ocho meses acá. Lo vi perder una sola vez, empatar dos, una con nosotros, y el resto ganó. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile sin ninguna duda. Tenemos que estar muy bien para lograr el resultado, vamos a enfrentar al mejor equipo del momento", reconoció el DT del equipo de la franja en conferencia de prensa.

"La localía tiene sus cositas a favor, siempre y cuando estás bien. Si tienes precisión, podríamos sacar una pequeña ventaja, pero depende exclusivamente de los rendimientos individuales y colectivos. Estoy contento, conforme con el rendimiento del equipo. Estamos en búsqueda de esa efectividad que nos hace falta. Y sobre todo no correr de atrás los juegos, los partidos que no fueron así los ganamos bien y es lo que tenemos que buscar", añadió.

Además, el estratego manifestó su conformidad con el plantel que armó la UC en este mercado de pases: "Está completo y estoy conforme. Hace un tiempo hablamos con los dirigentes y estamos equilibrados en el plantel, mucho más de lo que estábamos el semestre pasado".

Consignar que el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido está programado para disputarse a las 20:30 horas de este sábado en el Claro Arena.

PURANOTICIA