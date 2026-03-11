Un agónico gol de Tolima terminó con la ilusión de O'Higgins en Copa Libertadores y disputará la Sudamericana

Una desatención defensiva en la agonía del compromiso privó a O'Higgins de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. Los pupilos de Lucas Bovaglio cayeron por 2-0 en su visita a Deportes Tolima, que se impuso en el marcador global por 2-1 y envió al combinado de la Sexta Región a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A pesar del cansancio acumulado por el partido de ida en suelo nacional y el posterior triunfo sobre Universidad Católica por la Liga de Primera, el cuadro celeste trató de plantear un encuentro intenso para tomar por sorpresa al dueño de casa.

Sin embargo, al margen de algunos periodos donde las acciones se equilibraron, el elenco colombiano manejó los hilos del duelo e incluso tuvo la chance de abrir la cuenta con un penal (14'), pero el árbitro anuló el cobro a instancias del VAR.

Así y todo, los locales no dejaron de ir al frente y en el minuto 38, el lateral izquierdo Junior Hernández se animó con un zapatazo a quemarropa dentro del área que hizo estéril la reacción del portero Omar Carabalí.

Arnaldo Castillo buscó la igualdad en el amanecer del segundo lapso pero el travesaño le negó la conquista del paraguayo-chileno (51'). La escuadra "cafetera" no se quedó de brazos cruzados y convirtió en figura al guardameta visitante, quien se lució con dos atajadas ante Luis Fernando Sandoval (52' y 63').

En el tramo final del pleito, cuando ya todos estaban esperando los penales, el conjunto rancagüino arriesgó más de lo que debía y tras un córner desperdiciado, los pijaos salieron a toda velocidad gracias a un balonazo aprovechando la desprotección del fondo rival. Jader Valencia comandó la acción y ante el achique del arquero, habilitó a un Juan Pablo Torres (87') que sentenció la victoria de su equipo y decretó la eliminación del "Capo de Provincia" de Copa Libertadores, debiendo conformarse con la Copa Sudamericana.

Ahora, O'Higgins tendrá que esperar hasta el jueves 19 para conocer su destino en la fase de grupos del certamen continental. En el intertanto, visitará a Unión La Calera por la Liga de Primera a partir de las 18:00 horas del próximo lunes.

