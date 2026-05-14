DT de la UC adelanta el partido ante D. Limache: "Enfrentaremos a un equipo que es de los mejores del torneo"

La semana de Universidad Católica estuvo marcada por el fallecimiento de la madre de Daniel Garnero, técnico de los "cruzados" que viajó a Argentina para asistir a los funerales.

Pero el técnico del conjunto de la franja ya está de regreso en el país y este jueves se presentó en conferencia de prensa, donde agradeció los mensajes de apoyo en medio de su luto.

"Agradezco todos los mensajes de apoyo. Estoy bien, teniendo en cuenta lo que me tocó vivir, pero esto sigue. Mi vieja quisiera que esté acá. Ya volví a meter en el fútbol, vi el último partido y me volvieron los dolores de estómago por las oportunidades que desaprovechamos", comenzó diciendo el DT.

Sobre el duelo de este sábado a las 20:00 horas, donde visitarán a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota, el adiestrador sostuvo: "Enfrentaremos a un equipo que es de los mejores del torneo, que tiene una forma de jugar muy clara. Tenemos que ir a imponer la nuestra, cuando lo hacemos bien, marcamos diferencia".

Además, defendió a su pupilo Matías Palavecino, quien fue expulsado en el último duelo ante Ñublense por la Copa de la Liga: "Los futbolistas salen de situaciones que no son las mejores confiando en uno mismo. Tiene que estar tranquilo, dar lo máximo y tomar mejores decisiones. Es la única manera para salir del estado en que no es el ideal, no tiene que bajar los brazos y seguir metiéndole".

Por último, sobre la cargada agenda que afrontarán, con cinco partidos en lo que resta del mes, aseguró que posiblemente realizará rotaciones: "Como todo entrenador, me encanta consolidar un equipo y el calendario me dio el espacio, pero ahora en momentos decisivos va a ser más complicado. Iremos determinando en función del juego que tengamos".

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