DT de la U tras victoria y clasificación a Sudamericana: “No cumplimos el objetivo”

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, no ocultó su decepción tras la victoria por 3-2 sobre Deportes Iquique, resultado que, pese al esfuerzo, no les alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores. El conjunto azul deberá conformarse con un cupo en la Copa Sudamericana, situación que el entrenador reconoció con evidente pesar.

“Valoro que el equipo se repone, anímica y futbolísticamente”, sostuvo tras el encuentro, destacando que la U tuvo opciones para cerrar el partido antes. “Pudimos irnos en ventaja el primer tiempo. Después se pone en ventaja y quizás nos íbamos con algún gol más, porque tuvimos opciones para concretar”.

Consultado por la clasificación internacional, Álvarez fue claro: “Queríamos otra cosa, pero no se pudo conseguir. Me da pena”. En ese sentido, reflexionó sobre las expectativas generadas a lo largo del año. “¿Fracaso es llegar a semifinales de Copa Sudamericana? Ahora no cumplimos el objetivo. Haber llegado a las instancias que llegamos habrá sido un fracaso, según lo que dicen, pero mi análisis lo tendré claro en los próximos días”.

El entrenador evitó realizar un balance inmediato de la temporada y señaló que el proceso de evaluación comenzará con más calma: “Ahora hay que descansar en este viaje de vuelta. A partir de mañana empezaré a sacar las conclusiones… es muy difícil hacer un análisis profundo en el camino recién terminado”.

Pese al sabor amargo del cierre, Álvarez destacó el compromiso del plantel. “Este es un equipo muy maduro. Hay muchachos que conozco hace tres años y sé cómo pueden responder. Siempre el equipo fue de mucho coraje. Me enorgullece dirigir este equipo porque me vi totalmente representado, y hoy no fue la excepción”.

