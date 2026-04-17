DT de la U descarta reunión de la dirigencia de Azul Azul con la comisión de árbitros: "No me consta"

Las controversias referiles que marcaron la caída frente a Ñublense por la Liga e Primera durante el pasado fin de semana mantienen el tema del arbitraje muy presente al interior de Universidad de Chile.

Frente a las versiones de prensa que apuntaban a una supuesta cita entre la cúpula de Azul Azul y la comisión de arbitraje, el entrenador del cuadro estudiantil, Fernando Gago, abordó la situación este viernes.

Durante su habitual conferencia de prensa, el estratega descartó los rumores señalando: "Yo tengo una opinión muy clara y siempre me manejé de la misma manera. De los árbitros no hablo, porque dentro del juego a veces hay aciertos y a veces hay errores, que es una cuestión lógica del juego que se puedan equivocar. No me consta que hayamos tenido reuniones del lado de nuestro club (con Roberto Tobar) y creo que no es cierto".

En esa misma línea, el adiestrador profundizó su postura indicando que "jamás voy a pedir algo sobre un árbitro, hay personas que son responsables sobre y ellos son los que deben tomar la decisión".

Por otro lado, el director técnico argentino entregó detalles sobre la evolución física de Charles Aránguiz, revelando una reciente complicación muscular. "Está en el último proceso de recuperación con cosas normales que puedan suceder. Tuvo una sobrecarga esta semana, entonces preferimos que llegue lo mejor posible para la semana que viene y a partir de eso ver si está disponible. Yo insisto, necesito a los futbolistas en su máxima condición y sin apurarlos, y a partir de eso, que jueguen. Es importante que Charles juegue y trataremos que sea lo más rápido posible, pero no te puedo dar una fecha", explicó.

Sobre la relevancia del mediocampista en el plantel, el DT agregó: "Charles es muy importante dentro y fuera. Todavía no tuve posibilidad de entrenarlo y la idea es tenerlo bien. Todos sabemos lo que juega y hay que disfrutarlo, y es importante como le habla y su disposición al trabajo".

El presente de Juan Martín Lucero también fue tema de análisis para el entrenador, quien valoró su desempeño en las prácticas. "Esta semana entrenó bien, y debemos seguir con el proceso, que es tratar de que cada futbolista entrene para después afrontar de la mejor manera el partido. Lo vi bien, tranquilo y trataremos de darle posibilidades para que pueda marcar", afirmó.

Finalmente, de cara al próximo compromiso frente a Everton de este sábado, Gago adelantó la estrategia que buscarán plasmar en la cancha: "El análisis lo hacemos sobre lo colectivo y a partir de eso, estamos viendo por dónde podemos atacar, por donde nos pueden atacar, de tratar de tener el control del partido. Necesitamos jugar en campo contrario y tener el control del balón".

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