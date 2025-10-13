DT de La Serena calificó como un "golpazo en el mentón" la goleada sufrida ante D. Limache por Copa Chile

Deportes La Serena se despidió de la Copa Chile 2025 con una humillante goleada por 6-1 sufrida ante Deportes Limache, por la vuelta de las semifinales del certamen.

Tras la contundente derrota, técnico del cuadro granate, Mario Sciacqua, se mostró bastante golpeado y pidió perdón a los fanáticos.

"Primero pedirle disculpas a la gente, sinceramente. Soy el máximo responsable. Me cuesta encontrar una explicación ahora. Fue un golpazo en el mentón. Por la experiencia que tengo, hay golpes y golpes, pero espero que esto nos sirva y sea una lección para el torneo, para mantener la categoría", expresó el DT argentino en la conferencia de prensa.

"Todo lo que pasó fue malo, a excepción de diez minutos del primer tiempo, donde metimos dos tiros en el travesaño. Después, el segundo tiempo fue increíble, nunca me pasó algo así. Tengo que asumir la responsabilidad. Los jugadores están avergonzados por todo lo que se ha vivido, pero hay que reponerse rápido, desde mañana tenemos que afrontar la situación con mucha hombría y mucha autocrítica", añadió.

Además, agregó: "Estoy liquidado, esa es la verdad, el planchazo que me metieron en el pecho es terrible. Mañana me tendré que reponer, porque soy ser humano y mi familia lo sufre a la distancia".

Por último, Sciacqua sostuvo: "Entiendo que el hincha de La Serena esté preocupado. Pedirles disculpas y, obviamente, comprometernos a dar más para no perder la categoría".

PURANOTICIA