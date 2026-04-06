DT de la Roja Sub-17 palpita el partido clave ante Colombia en el Sudamericano: "Tenemos muchas posibilidades de marcar diferencia"

De cara al compromiso de este martes frente a Colombia, el estratega de la Selección chilena sub-17, Ariel Leporati, entregó sus impresiones este lunes. El cotejo corresponde a la segunda jornada del Sudamericano que se desarrolla en tierras paraguayas, certamen que otorga un total de siete boletos para la Copa del Mundo de Qatar.

El seleccionador nacional dialogó con el departamento de comunicaciones de la Roja sobre la igualdad 1-1 frente a Uruguay en el estreno. Tras realizar un análisis pormenorizado del juego, el técnico reconoció que "efectivamente no tuvimos los mejores minutos en el arranque. Uruguay nos convierte en balón detenido, que es una de sus fortalezas, la sabíamos con anticipación y no pudimos solucionar ese problema".

Respecto al desarrollo del encuentro ante los charrúas, Leporati detalló que "el equipo tuvo que ir remando desde atrás. Con la expulsión de ellos, sin duda, se favorece un poco el trámite del partido. En el segundo tiempo tuvimos mejores herramientas, pudimos llegar de mejores formas al gol y lo pudimos conseguir al final del partido".

Al hacer el balance de la unidad obtenida, el líder del conjunto nacional subrayó la relevancia de sumar en el debut: "es muy importante en estos torneos no perder en la primera fecha. Es un grupo extremadamente parejo, por lo tanto, que Uruguay nos sacara esa ventaja iniciando el torneo era fundamental. Y por suerte lo conseguimos".

Pensando en el enfrentamiento ante el combinado colombiano, y tomando en cuenta el día adicional de recuperación que tuvo el plantel, el adiestrador admitió que "hoy día nos vemos favorecidos en esta fecha. Después para la tercera, cuarta y quinta va a ir cambiando, vamos a enfrentarnos a otros equipos que vienen con sus días de descanso. Así que es parte del fixture y tenemos que sacarle provecho".

Finalmente, el DT entregó su diagnóstico sobre las virtudes del rival de turno y las expectativas de su escuadra. "Es un equipo, como conocemos el fútbol colombiano, que les gusta tener el balón. Son muy rápidos en las transiciones, tienen jugadores muy fuertes. Pero evidentemente creemos que tenemos muchas posibilidades de hacer un gran partido y marcar diferencia mañana", concluyó Leporati.

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