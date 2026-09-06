DT de La Calera se habría descompensado tras la derrota ante O'Higgins

Las alarmase se encendieron en Unión La Calera luego de que su entrenador, Martín Cicotello, se retirara en ambulancia desde el estadio Codelco El Teniente después de la caída de su equipo ante O'Higgins este domingo.

De acuerdo con el medio rancagüino Cancha Libre, el director técnico del cuadro cementero se descompensó al volver al camarín luego de la conferencia de prensa.

En concreto, el estratego habría sufrido fuertes dolores en el pecho, siendo trasladado hasta un centro de urgencias donde está siendo monitoreado.

Cabe recordar que con el traspié de esta tarde, el elenco calerano se mantuvo último con catorce puntos, ocho por debajo de la línea de la permanencia a falta de ocho fechas para el término de la Liga de Primera.

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