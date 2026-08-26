DT de Ipswich Town elogia a Marcelino Núñez tras doblete en la Carabao Cup: "Tiene una energía increíble"

Marcelino Núñez brilló en el Ipswich Town de Inglaterra. El volante chileno anotó dos golazos, uno desde mitad de cancha, en el triunfo por 3-1 ante el Leicester City para avanzar en la Carabao Cup.

El mediocampista nacional se llenó de elogios por su espectacular actuación. "Marcelino Núñez ya ha marcado uno de los goles más bonitos de la temporada", escribió beIN Sports.

En tanto, su técnico Gary O'Neil se refirió al gran nivel del ex Universidad Católica, especialmente al gol de casi de mitad de cancha.

"¡No pensé que fuera la mejor decisión, para ser honesto! Tampoco Chuba Akpom ni Sindra Walle Egeli, que estaban entrando solos al arco. Mientras puedas meterla en el arco, nadie puede discutirlo. Así que sí, fue una buena decisión al final", reconoció el DT.

Además, agregó: "Me pareció que le tomó un tiempo ponerse en marcha en la pretemporada. Quizás sea porque le estamos pidiendo que haga cosas diferentes. Sé que el año pasado jugó un poco como '10'. Seguía viendo algo en él. Tenía la convicción de que empezaría a mostrarse después de la pretemporada. Y lo ha hecho".

Por último, sostuvo que "es increíble la energía que tiene. Nunca para. Es un chico increíblemente humilde que simplemente trabaja y trabaja. Necesitas jugadores así en tu grupo. Además de eso, tuvo dos grandes momentos de calidad esta noche, que obviamente cambiaron el partido para nosotros".

(Imagen: Ipswich Town)

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