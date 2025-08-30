DT de Independiente: "Uno desea que las cuestiones futbolísticas se resuelvan dentro del campo"

Tras varios días de silencio, anoche habló por primera vez el técnico de Independiente de Avellaneda, Julio Vaccari, quien se refirió a los gravísimos hechos de violencia que se registraron la semana pasada en el pleito entre el Rojo y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, los mismos que llevaron a la cancelación del partido y que tiene a ambos clubes enfrentados en la Conmebol solicitando la clasificación.

Luego del empate ante Unión de Santa Fe por el torneo de Clausura de Argentina, el estratego transparentó su posición sobre lo ocurrido en el estadio Libertadores de América y, contrario a lo que ha expresado el presidente del elenco trasandino Néstor Grindetti, quien solo ha subrayado que deben darle el pase al Rey de Copas, el DT expresó su deseo de que pueda definir el choque en la cancha.

"Es una tristeza enorme. El fútbol tiene que sentir esa tristeza por lo que pasó. Uno desea que las cuestiones futbolísticas se resuelvan dentro del campo. Esto no es solo un problema deportivo, sino cultural y social, ligado a una falta de educación grave. El fútbol refleja eso. Todos los hermanos sudamericanos debemos trabajar para que no se repita", apuntó el entrenador.

En esa misma línea, afirmó que "sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de ese esfuerzo. Nuestra contribución es concentrarnos en lo futbolístico".

El adiestrador del cuadro de Avellaneda se refirió al impacto en el plantel y reveló que "fueron días complicados, no solo porque tenemos futbolistas chilenos (por Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral), sino porque, en mayor o menor medida, todos teníamos familiares en el estadio. En un momento un jugador me dijo que estaban tirando su familia. Fue una situación muy delicada y nada agradable".

"Es muy difícil sacar de la cabeza este tipo de situaciones. Las llevamos al trabajo y debemos resolverlas. Es algo que genera mucha tristeza. Queremos hablar de fútbol, no de este tema. La palabra que define todo esto es tristeza", complementó.

Por otra parte, Vaccari encendió las alarmas sobre el estado de Loyola, quien salió lesionado después de un choque con un rival que lo estrelló con un cartel publicitario. "Necesita necesita estudios. No creo que sea algo leve", indicó.

