DT de Huachipato tras empate con Colo-Colo: “En el fútbol no hay justicia, nos atacó por todos lados”

Colo-Colo no pudo prolongar su racha ganadora en el Campeonato Nacional 2026 y debió conformarse con un empate sin goles ante Huachipato, en su visita al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por la 22ª fecha de la Liga de Primera.

Tras el encuentro, el técnico del conjunto acerero, Jaime García, reconoció la superioridad del cuadro albo durante el compromiso, aunque valoró especialmente la capacidad de su equipo para mantener el arco en cero.

"En el fútbol no hay justicia, Colo-Colo nos atacó por todos lados y buscó. A nosotros no nos pasó lo que nos pasaba antes: dejamos el arco en cero, volvimos a la confianza, no nos hacen goles infantiles. Nunca se resta mérito a defender ante el puntero. Vienen con confianza, hacen otro tipo de gasto. Planteamos de la forma que queríamos hacerlo", expresó el DT.

García también destacó la recuperación anímica de Huachipato luego de una serie de resultados adversos y resaltó el efecto que tuvo el empate en la confianza del plantel.

"Colo-Colo es un equipo fuerte, sólido y que viene con mucha confianza. Defensivamente nos paramos bien. Veníamos de derrotas duras, muy bombardeado y el equipo se vuelve a estabilizar y crear confianza. La gente en el club se llena de energía y eso le hace bien a los jugadores", añadió.

Sin embargo, el entrenador acerero también fue autocrítico con el desempeño de su escuadra en ataque y reconoció que Huachipato quedó al debe en la generación ofensiva.

"No fuimos claros en los últimos 20-30 metros, pudimos hacer algo más. Ellos tampoco, nos llenaron de centros, llegaron más por juego áereo que por balones de juego asociado. Pero eso no quita mérito de hacer un buen partido en lo defensivo. En lo ofensivo nos faltó, quedamos muy al debe".

PURANOTICIA