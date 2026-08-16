DT de Estudiantes anticipa la revancha ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata, rival de Universidad Católica en los octavos de final de Copa Libertadores, aplastó a su clásico rival Gimnasia y Esgrima por un contundente 4-0, sumando confianza para la revancha de la llave a disputarse el próximo martes en el Claro Arena.

Tras el encuentro, el técnico del cuadro albirrojo, Alexander Medina, anticipó el duelo de vuelta y aclaró de entrada que "este partido es diferente, jugamos 90 minutos y ahora es la revancha".

"Lo vamos a plantear de la mejor manera para ganar el partido. Nosotros no especulamos, está en nuestro ADN. Vamos a ir a ganar con inteligencia", agregó el adiestrador del elenco pincharrata.

Con respecto a la UC, el "Cacique" afirmó que "es un equipo que sabe a lo que juega y es un equipo muy trabajado. Esperamos un equipo duro y fuerte, que de local lo hace bien".

El cotejo entre el conjunto precordillerano y el combinado argentino se disputará desde las 20:30 horas del martes 18, recordando que en la ida igualaron a uno y que un nuevo empate obligará a definir la serie vía penales.

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