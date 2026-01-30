DT de D. Limache califica de "lamentable" la prohibición de hinchas de Colo-Colo para el partido en Valparaíso

En Deportes Limache persiste la molestia por la polémica decisión de la Delegación Presidencial de Valparaíso de prohibir el ingreso de hinchas de Colo-Colo para el encuentro de este sábado, programado para el mediodía en el estadio Elías Figueroa Brander de la Ciudad Puerto.

El director técnico, Víctor Rivero, comentó este viernes en rueda de prensa que "es lamentable, esto debería ser una fiesta. Se pidió jugar en este estadio por la capacidad, por las medidas de seguridad".

El adiestrador de los rojinegros subrayó que "Limache demostró el año anterior que se podía jugar sin ningún problema con una gran de público y lamentablemente las voluntades no son las mejores, pero trataremos de abocarnos a lo futbolístico y dejar los tres puntos en casa".

Por su parte, el mediocampista César Pinares reconoció que "lo ideal es que estuvieran las dos hinchadas. Obviamente pasa por el tema de la seguridad y si estuviera apto para que estén las dos hinchas sería lindo, pero ahí las autoridades tienen que ver. Para nosotros sería lindo un estadio lleno y con ambas hinchadas en el estadio".

De todas maneras, el experimentado mediocampista destacó que "estamos contentos, con ganas de jugar este partido. Es un lindo partido contra un equipo grande, así que estamos preparados para poder ir a buscar esos tres puntos".

