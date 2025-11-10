DT de D. Limache adelanta la "final" por no descender ante U. Española y recalca que "tenemos que sumar"

Tras la dura derrota por 4-3 ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura, el director técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, fijó la vista en el duelo del domingo 23 ante Unión Española, rival directo de los "cerveceros" en su lucha por mantener la categoría.

En rueda de presa, el estratego no dudó en alabar al elenco de colonia y aseguró que mereció mejor suerte en su choque ante Colo-Colo, el cual terminó en derrota de los hispanos, resultado que le costó el puesto el DT Miguel Ramírez.

"Unión hizo un espectacular primer tiempo, merecía ir ganando. Y cuando estás en esa situación (peleando el descenso) sucede eso. Detalles así cuestan caro. Tenemos que sacudirnos de esto y ver nuestras fortalezas. Ellos merecían ganar el primer tiempo", sostuvo adiestrador rojinegro.

Sobre la disputa de la permanencia, el entrenador advirtió que "no tenemos que desesperarnos. Hay que jugar de la misma manera que hemos jugado todo el año. Con las correcciones de los detalles. Después del receso hemos ganado, metimos una final (de Copa Chile) y pequeños detalles, como la expulsión de 'Dani' (Castro) contra Palestino o los goles en los minutos claves".

Asimismo, remarcó que "el equipo es valiente, te va a buscar. Tiene coraje, se entrega. Esa es nuestra principal fortaleza, el equipo no negocia el esfuerzo y sabe lo que está jugando. Tenemos que mantenernos en la división. Por eso jugamos todo de esta manera".

Por último, anticipando el compromiso con el combinado de Plaza Chacabuco, Rivero indicó que "tenemos que sumar. Sigue dependiendo de nosotros. Jugamos con un rival directo la siguiente fecha. Será una final".

PURANOTICIA