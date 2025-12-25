Cristian Campestrini ya tiene club para seguir su carrera al récord

El portero argentino Cristian Campestrini fue pieza esencial de Universidad de Concepción para conseguir el título de la Liga de Ascenso.

Pero el arquero terminó su contrato y, según él mismo confesó, quedó esperando una oferta de los penquistas para renovar.

Como ello no aconteció, Campestrini se decidió a estudiar otras ofertas y una de ellas se concretó: jugará en Rangers de Talca, equipo que quiere lograr en 2026 su retorno a la Primera División.

Pero más allá de objetivo colectivo, el portero que alguna vez fue convocado por Diego Maradona a la selección argentina, tiene una meta personal: seguir la ruta para retirarse del fútbol a los 48 años y lograr así quebrar un récord mundial.

Campestrini en la actualidad tiene 45 años y asegura que aún siente la misma motivación que tenía cuando debutó en el profesionalismo.

