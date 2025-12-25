Amistoso de Universidad de Chile en Perú podría sufrir cambios

El 17 de diciembre, Universitario de Perú anunció el encuentro amistoso ante Universidad de Chile para la Noche Crema 2026.

El encuentro fue programado para el 26 de enero. Pero ahora su realización, ese día está, en cuestionamiento.

Ello porque en la misma fecha está programado en Lima otro encuentro amistoso: el que jugarán Alianza con el Inter de Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul lo que, según autoridades gubernamentales, complica a los operativos de seguridad para ese fin de semana en la capital peruana.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que “no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”.

El estadio Monumental de Universitario queda a menos de 15 kilómetros del estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute, la casa de los “Íntimos”, por lo que las hinchadas coincidirían sí o sí esa jornada en Lima.

