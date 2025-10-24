DT de Coquimbo ante opción de consagrarse campeón este fin de semana: "Hay que mantener la tranquilidad"

Este domingo podría ser la jornada más importante en la historias de Coquimbo Unido, pues el cuadro "pirata" podría sellar el título de la Liga de Primera 2025 y consagrarse por primera vez campeón de Primera División del fútbol chileno.

El elenco nortino visitará a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua y este viernes, en la antesala al cotejo, el técnico Esteban González puso mesura.

"Hay que mantener la tranquilidad, disfrutar del momento del equipo y la institución. Deben ser pocas las veces que estamos en estas situaciones. Es muy pasajero esto. Ya he escuchado del equipo para la Copa Libertadores del próximo año. Esto es disfrutar de andar con la camiseta en la calle, ver las banderas en la carretera", expresó el estratego en conferencia de prensa.

Ante la combinación de resultados para dar la vuelta olímpica, dependiendo del clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, sostuvo: "Es una semana distinta, pero tranquila. No nos cambia absolutamente en nada, queremos ganar siempre todos los partidos e independiente del resultado previo, tenemos que salir a jugar de la misma forma. El entorno cambió muchísimo hace rato y nos sirve de motivación para enfrentar este partido, que será difícil".

Sobre el elenco celeste, sostuvo: "Es un equipo súper intenso, que tiene claro lo que tiene que hacer en ambas fases del juego. Es un equipo muy rápido, con jugadores técnicamente sobre la media y con una localía importante. Va a ser un lindo encuentro, sobre todo por lo que han mostrado ellos en la segunda ronda".

"Tenemos una responsabilidad en cancha y ese manejo de ansiedad lo traducimos a la preparación de este partido. Tenemos un rival súper difícil. Nuestro gran problema es O’Higgins, lo que pase en el otro partido no depende de nosotros. Tenemos que llevar el partido donde nosotros queremos, sabemos cuándo y a qué altura presionar", sentenció González.

