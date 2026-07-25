DT de Colo Colo por llegada de Vozinha: "Tendrá que pelear el puesto como un jugador más"

Colo-Colo comenzó la segunda rueda con un claro triunfo sobre Deportes Limache, el primero frente a este rival, que lo mantiene como líder, en una jornada donde el equipo de Fernando Ortiz supo del fichaje del arquero Vozinha.

El Tano se mostró complacido por el trámite del pleito, donde llegaron con varias ausencias por lesión y suspensiones, y en el que supieron aguantar con un hombre menos, e incluso ampliaron la ventaja gracias a una nueva anotación del juvenil Felipe Raipán, por lo mismo, llenó de elogios a sus dirigidos, donde los destacó por "la entrega. Hoy resalta el que entra, el sustituto. No se entrega nunca. Me da la satisfacción de que tengo como entrenador un gran equipo. Un gran plantel".

Además de la victoria, la gran noticia de los Albos fue la contratación del arquero mundialista de Cabo Verde Vozinha, quien además fue elegido en el equipo ideal del torneo planetario, aunque sorprendió lo distante que se mostró el entrenador, que de entrada dijo: "No estoy en la negociación de Vozinha, tengo claro que es un jugador más que tiene que pelear el puesto. Es algo que habíamos hablado y cada jugador que llega va a tener que competir", dejando en claro que no será un titular indiscutido.

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