Fernando Gago queda conforme con los refuerzos de la U y destaca el "temperamento, jerarquía y calidad" de Igor Lichnovsky

El libro de pases del fútbol nacional cerró el jueves y con tres fichajes para Universidad de Chile, tras las incorporaciones de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky.

En la conferencia de prensa de este viernes, el técnico Fernando Gago, se mostró conforme con las incorporaciones del club en este segundo semestre.

"Estoy muy conforme con los que llegaron. Hay dos futbolistas que ya jugaron e Igor todos sabemos la clase de jugador que es, nos va a aportar desde su temperamento, jerarquía y calidad, hay que ponerlo en forma lo más rápido posible para que pueda estar pronto en el campo y juegue", expresó el DT argentino.

Además, enfatizó que deben evaluar la condición en la que llega el seleccionado nacional al no sumar mucho ritmo de competencia en la temporada: "No sabemos cómo está, vamos a ver su evolución física y futbolística, no le pongamos la fecha de cuándo va a estar… Tiene unas condiciones impresionantes, jerarquía, jugador de selección, nos aportará dentro y fuera de la cancha, pero no le pongamos plazos. Veremos cómo entrena y ahí analizaremos cuándo estará disponible".

Consultado por los arqueros que sonaron durante el mercado de fichajes y que finalmente no llegaron, comentó: "Durante todo el mercado me manejé de la misma forma: no hablar de puestos. Son rumores, no pasó nada. Estamos contentos con el plantel y, a partir de eso, a trabajar con el fin de cumplir con los objetivos".

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