DT de Montreal celebra llegada de Alexis Sánchez y adelanta la posición en que lo utilizará

Después de 18 años en el fútbol europeo, Alexis Sánchez dejó el Viejo Continente y dio el salto a la Major League Soccer (MLS) como nuevo fichaje del FC Montreal.

La llegada del delantero chileno ya genera gran expectación en el cuadro norteamericano. El técnico francés Philippe Eullaffroy manifestó su entusiasmo por contar con el bicampeón de América con la Roja y destacó su extensa trayectoria internacional.

"La primera emoción fue decir 'wow'. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular. Me trae muy buenos recuerdos. Claro, también lo seguí en Udinese y en Sevilla la última temporada", reconoció el estratego en conferencia de prensa.

El entrenador también explicó que uno de sus principales objetivos será encontrar la mejor manera de aprovechar las cualidades del atacante nacional.

"Al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas", añadió el DT.

POSICIÓN QUE TENDRÁ ALEXIS

Respecto de la posición en la que espera utilizar al tocopillano, Eullaffroy anticipó que mantendrá un rol similar al que ha desempeñado durante gran parte de su carrera, partiendo desde la banda izquierda para asociarse por el centro.

"Va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve 9 falso o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí".

El estratego francés, además, descartó que la llegada del delantero implique necesariamente una modificación importante en el funcionamiento del equipo.

"Para nosotros no cambia nada. Podríamos ajustar un poquito el sistema, pero para la idea es ubicarlo en la mejor posición para que pueda demostrar sus habilidades".

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