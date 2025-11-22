DT de Colo-Colo femenino: "Muy feliz por el proyecto y por este grupo de mujeres increíbles"

Con una solitaria anotación de Mary Valencia, Colo-Colo femenino derrotó a Coquimbo Unido y con un marcador global de 2-0, las albas se instalaron en la final del Campeonato Nacional en búsqueda de un tetracampeonato.

Tras el cotejo disputado en el estadio Monumental, la entrenadora del conjunto popular, Tatiele Silveira, destacó la actuación de sus dirigidas y remarcó que "lo más importante es ganar los partidos. Cumplir nuestro objetivo. Y cumplimos. Entonces, no entiendo a veces un análisis que para mí hay que enfocar en nuestro trabajo. Cómo rompemos una defensa tan baja en los dos partidos en un equipo que no quiso jugar, que jugó en una estrategia que cada uno elige. Pero que nosotros rompemos esa defensa".

En la misma línea, la brasileña dijo estar "muy feliz por el proyecto. Muy feliz por este grupo de mujeres increíbles, por este grupo de trabajo. Es una rutina dura. Primero agradecer a mi cuerpo técnico, a mi equipo de trabajo, a mis jugadoras por permitirme vivir este momento. En un club con tanta historia y por la confianza que entrego en mi trabajo".

Asimismo, valoró que "vamos evolucionando con cada temporada y las chicas igual. Creo que hoy están más seguras con mi metodología. Y si miramos niveles internacionales necesitamos manejar diferentes estrategias, diferentes sistemas. Y yo siento que hoy estamos más seguras en esos cambios".

Con respecto a las muestras de cariño recibidas de parte de la fanaticada del Cacique, la estratega sostuvo que "los hinchas de Colo Colo me permiten vivir sensaciones que nunca había vivido en mi vida como entrenadora. Y valoran no solamente las victorias, y valoran nuestro trabajo. Valoran la forma que nosotros nos comportamos en cancha".

"Así pasó en los partidos que jugamos no solamente en estadio Monumental, porque cuando vamos de visita por todos los estadios que jugamos, el hincha nos recibe en un hotel para aportar, apoyar, cantar. Entonces para mí es especial. Es un privilegio", añadió la DT.

Por último, al ser consultada sobre la posibilidad de enfrentar a Universidad de Chile o Unión Española en la definición del torneo, Silveira aseguró que "no importa para nosotros. Ahora disfrutamos de este momento. El rival que nos toque... queremos pelear por una copa. Entonces, no elegimos un rival".

PURANOTICIA