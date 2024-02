DT de Colo-Colo criticó aforó reducido en Copa: "Siento que se nos privan muchas cosas"

Colo-Colo tendría un aforo permitido de 30 mil personas para el duelo de este jueves ante Godoy Cruz en el estadio Monumental, por la vuelta de la segunda fase previa de Copa Libertadores.

En el club esperaban contar con 43 mil, por lo que el técnico Jorge Almirón lamentó y realizó sus descargos por esta reducción en el reducto de Macul.

"Hasta que llegué a la conferencia todavía no se podían vender las entradas, no había autorización. Una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar, que sea una fiesta", expresó el estratego este martes.

"Pensé que la autoridad, gente a cargo de esta toma de decisiones, la señora Pamela Venegas es gente de fútbol y en el momento y contexto que estamos, no sé... Hace mucho que no se juega en este estadio. Está la llegada de Arturo Vidal. Colo-Colo es uno de los máximos representantes del fútbol nacional y necesitamos el apoyo de la gente. El torneo es muy importante. A mí me tocó estar en la final de la Copa, entonces hay muchas cosas en juego, y es una lástima que no se pueda asegurar llenar el estadio. Estoy seguro que la gente iba a venir a presenciar una fiesta", añadió.

Además, agregó que "la gente se iba a comportar bien, estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa para mí. Pensé que se iban a organizar bien y este estadio se creó para ese aforo, para recibir a mucha gente. Ojalá que no siga pasando porque la gente no tendrá fútbol. Me pone triste, como DT estoy representando a un buen club y siento que se le privan muchas cosas".

"Uno cuando es chico y sueña con jugar al fútbol, en estos equipos grandes y jugar en este estadio, uno quiere jugar con estadios llenos, más en Copa Libertadores. 20 mil personas cruzaron la frontera, y en nuestro país no lo podemos ver lleno. El jugador se frustra, la gente del club también, yo también. Vengo a dirigir al club más grande y quiero ver el estadio lleno, es una lástima que no se pueda hacer", complementó.

Por último, Almirón sostuvo que "la gente quiere ver a Arturo Vidal, a su Colo-Colo, que no lo ve hace tiempo en su estadio. Espero que puedan prever esto y en el futuro el tema de seguridad se pongan de acuerdo para que se pueda ver el estadio lleno. A la gente le gusta venir a la cancha, es lo más lindo que hay. Vengo de un país apasionado y para nosotros ir al estadio es casi sagrado. Ojalá se pueda hacer y ver en cada cancha mucha gente, y sea una fiesta. Estoy seguro que la gente quería venir a ver una fiesta el jueves y muchos se tendrán que quedar en casa".

