DT de Colo-Colo confiesa que no se siente favorito ante Godoy Cruz de Argentina

Colo-Colo arrancará el jueves su participación en la Copa Libertadores 2024, cuando visite a Godoy Cruz de Agentina a las 21:30 horas chilena en el estadio Malvinas de Mendoza, por la ida de la segunda fase previa del torneo continental.

Este martes, el técnico Jorge Almirón anticipó el debut en el certamen y aseguró que no se siente favorito, considerando que el rival llega con una tremenda racha de seis triunfos consecutivos en la liga trasandina.

"¿Si somos favoritos? No lo veo así. El fútbol hay que disputarlo dentro de la cancha. Ellos vienen bien, es un equipo joven, que no ha recibido goles, están con mucha confianza y jugarán de local, así que querrán marcar esa diferencia", expresó el DT de los albos en conferencia de prensa.

"Nosotros tenemos gente de experiencia que ha jugado partidos de esta clase y hay jóvenes que están muy bien. El equipo está creciendo. No me siento favorito, pero sí me tengo mucha confianza, confío en que el equipo hará un gran partido. Serán 180 minutos donde tenemos que estar muy concentrados", añadió.

Además, el estratego se mostró optimista de recuperar a Carlos Palacios, quien se lesionó la semana pasada y se perdió el debut en el Campeonato Nacional ante Unión Española: "Carlos ha ido evolucionando muy bien, tenemos un día más para esperar, pero hoy entrenó de manera normal. Yo espero que mañana se sienta mucho mejor y que pueda participar desde el inicio. Creo que va a llegar muy bien al partido".

Por último, Almirón aclaró que hay pocas chances de sumar un refuerzo más para esta temporada: "A esta altura del mercado, con los torneos ya iniciados, es muy difícil que los equipos te presten jugadores. Había alternativas para traer alguno, pero no pudieron venir porque no se podían desprender de sus equipos. Si viene alguno, será una sorpresa, pero lo veo difícil".

