DT de Colo-Colo apunta contra la ANFP por poco descanso para jugar contra Junior: "Estaríamos mucho mejor"

Colo-Colo enfrentará a las 20:30 horas de este martes a Junior de Barranquilla en el estadio Monumental, en busca de dar el primer golpe en la ida de la llave de octavos de final de Copa Libertadores.

Y un día antes del cotejo, el técnico Jorge Almirón brindó la tradicional conferencia de prensa previa, donde se sumó al reclamo de Arturo Vidal de que los "cafetaleros" no vieron acción este fin de semana, a diferencia de un cuadro albo que tuvo que afrontar el Superclásico ante Universidad de Chile.

"Ya estaba programado así, nos sorprendió que al rival le dieran descanso. Creo que eso es lo mejor, la liga podría tomar en cuenta esto, más allá que nos toque esto hoy. Sería productivo que se apoye a los equipos para que compitan a nivel internacional, el clásico hubiera sido otro partido", expresó el DT argentino

"Es una instancia muy importante, llegamos bien. Isla, Correa y Vidal ganaron minutos, pero eso no quiere decir que estén físicamente mejor. Si no hubiésemos jugado el sábado, mañana estaríamos mucho mejor. No es excusa, es así. Los jugadores se adecúan a las jornadas, nos preparamos y cuidamos para el partido para mañana", añadió.

Además, resaltó el hecho de poder contar con un estadio Monumental a su máxima capacidad: "Por fin tenemos el estadio lleno, se va a hacer sentir la gente. Tenemos gente de experiencia, hay una energía diferente para la Copa Libertadores y estamos con mucha ilusión".

Sobre el elenco colombiano, sostuvo que "sacaron muchos puntos de visitante, es algo que tenemos en cuenta. Tendremos los recaudos normales como con cualquier equipo. Son 180 minutos. Tendrán piernas para defender y contragolpear, tenemos que entender cómo se va dando el partido. Tengo experiencia, pero confío en los jugadores".

En cuanto al deslucido Superclásico, comentó que "entrenamos todos los días para ser protagonistas, pero hay partidos y partidos. Había que ser inteligente, jugamos un buen partido el sábado, no podíamos hacer un desgaste físico. Los recorridos fueron cortos, no tuvimos tanta posesión, pero no nos generaron mucho. Mañana es un partido importante para tener la posesión. Son partidos diferentes".

Por último, Almirón no descartó la opción de una rotación de cara al partido de este viernes ante Coquimbo Unido, considerando que la próxima semana tendrán que viajar a Barranquilla para la revancha con Junior: "Es una posibilidad, por el desgaste del equipo y tenemos que sumar minutos de menores. Están todos preparados".

