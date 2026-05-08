DT de Colo-Colo aplaude el presente goleador de Correa y Romero: "Ojalá que lo sigan aprovechando"

A partir de las 17:30 horas de este sábado, el estadio Monumental será el escenario donde Colo-Colo retomará su participación en la Copa de la Liga. En este compromiso, la escuadra alba se medirá ante Deportes Concepción.

Y el entrenador del "Cacique", Fernando Ortiz, analizó lo que será este cruce contra el elenco penquista. El estratega fue enfático en pedir cautela a sus dirigidos, subrayando que no deben relajarse a pesar de que el cuadro lila ya está eliminado de la competencia.

"Todos son importantes, todos. No porque estemos en una posición que queremos (deja de ser importante), tenemos que tomarlo como si fuera determinante, para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado", mencionó.

Al abordar el presente de ambos clubes, el director técnico de los albos declaró: "Todos son partidos diferentes. Enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba".

Sumado a lo anterior, el adiestrador profundizó sobre la planificación de los próximos desafíos, agregando que "Si bien fue una semana corta que nos tocó una preparación diferente, nos preparamos también para afrontar dos fechas de esta competencia y estamos con toda la ilusión de poder hacer un buen partido el día de mañana y poder ir a Coquimbo también a realizar un buen partido".

En cuanto al rendimiento de sus piezas ofensivas, como Javier Correa o Maximiliano Romero, el técnico valoró el nivel actual de sus pupilos. "Todos están en un buen momento y hay que saber aprovecharlos y que aprovechen su oportunidad si le toca jugar. Son delanteros que viven del gol y hoy pasan un buen momento. Ojalá que lo sigan aprovechando", puntualizó sobre los atacantes.

Finalmente, al ser consultado por los jugadores emergentes dentro del plantel, Ortiz dejó un claro mensaje: "Ellos saben que tienen oportunidades. Sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Si es joven y aprovecha su oportunidad va a tener continuidad".

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