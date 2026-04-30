DT de Colo-Colo advierte al plantel por el liderato en la Liga de Primera: "Todavía queda mucho por recorrer"

Luego de conseguir una sufrida victoria en condición de forastero frente a Universidad de Concepción, Colo-Colo logró instalarse nuevamente en la parte más alta de la Liga de Primera, compartiendo actualmente la cima de la tabla de posiciones junto a Deportes Limache.

La escuadra popular, sin embargo, tiene la gran oportunidad de consolidarse en el primer puesto de manera exclusiva. Para que esto ocurra, el "Cacique" deberá superar este domingo a Coquimbo Unido, cuando ambos elencos se midan en el estadio Monumental para disputar un compromiso que se encontraba pendiente en el certamen doméstico.

Anticipando este choque, Fernando Ortiz, entrenador del conjunto albo, solicitó a su plantel mantener la cautela frente a la escuadra "pirata". Esto, pese a que el rival de turno aterriza en Macul tras recibir un duro golpe internacional, luego de sufrir una abultada derrota en Colombia a manos de Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Respecto al adversario, el estratega profundizó en sus características y advirtió: "Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos y sabemos que tiene una idea de juego más que vista por todos. Ellos están en tres competencias, lo cual a veces se hace difícil competir en las tres, pero están en una buena posición. Lo más importante es que nosotros estamos en casa con nuestra gente, demostrar que queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba y vamos a encontrar un partido difícil, pero a la vez trabajado como lo hacemos siempre".

Asimismo, el "Tano" hizo hincapié en la necesidad de mantener la calma dentro del camarín, recordando que recién transcurre la fecha 11 de la temporada. "Tenemos que bajarle los pies sobre la tierra a los jugadores, saber que no hemos conseguido nada, que todavía queda mucho por recorrer. El campeonato, si bien estamos en la fecha 11, queda un tramo bastante largo y saber que no significa estar en los primeros lugares que vamos a salir campeones. Esto es algo que ya lo saben, lo importante es que lo tomen como una final como nos juegan todos el mundo", puntualizó.

Siguiendo con su análisis sobre el rendimiento del equipo, el técnico aseguró que el trabajo semanal es clave para el desarrollo del plantel: "Siempre hay que mejorar, siempre, no solamente en lo defensivo, en lo creativo, en la definición. El enfoque que nosotros hacemos semanalmente es corregir los errores previos a un partido y corregir los errores que hemos hecho en el partido anterior y así ir crecer como equipo".

Cambiando de ámbito, el adiestrador se dio el tiempo para abordar la actualidad dirigencial de Blanco y Negro, específicamente sobre la reelección de Aníbal Mosa como timonel de la sociedad anónima. "Quiero felicitar a Aníbal. En la vida, continuar un proyecto es lo mejor que nos puede suceder. No lo he visto todavía, pero lo voy a saludar y felicitar, estoy feliz de que pueda continuar juntos", manifestó.

Finalmente, Ortiz entregó su visión sobre la incorporación de Jaime Pizarro, quien asumió como director de la concesionaria y líder de todas las áreas de la institución. Sobre este nombramiento, el DT concluyó: "Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en nuestra institución y en el país. Y es el papá del Vicho (Pizarro), así que algo puede enseñarnos".

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