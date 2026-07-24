DT de Boca Juniors elogia a O'Higgins tras la ida de la Copa Sudamericana: "Sabe lo que quiere"

El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, valoró el desempeño de O'Higgins luego del triunfo de su equipo en el partido de ida de la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, disputado ante el cuadro rancagüino.

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó algunas de las principales fortalezas del conjunto celeste, especialmente en el juego aéreo.

"Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos han faltado en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos, que fuimos con el pie en vez de con la cabeza".

Respecto al trámite del encuentro, Arruabarrena reconoció que Boca pudo ampliar la ventaja, aunque también admitió que O'Higgins generó momentos de peligro gracias al manejo del balón.

"Pudimos haber convertido un gol más. Pero también es verdad que en un momento ellos manejaron la pelota y, si bien nos llegaron, tenían movimientos que si no estábamos bien en defensa nos podían complicar".

El entrenador también realizó una evaluación del rendimiento de su plantel y aseguró que, pese al buen desempeño mostrado, el equipo aún tiene aspectos por mejorar.

"La verdad es que todos los chicos han estado en un nivel bueno. Obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar".

El exfutbolista, con pasado en Universidad Católica, volvió a dedicar elogios al conjunto dirigido desde Rancagua y destacó el momento futbolístico que atraviesa.

"Enfrente hay un rival como O'Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros".

El partido de vuelta de la llave se disputará el próximo jueves 30 de julio, desde las 20:30 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O'Higgins buscará revertir la serie y avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

PURANOTICIA