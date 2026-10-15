DT de Boca Juniors defiende de las críticas a Williams Alarcón tras derrota en Copa Sudamericana: "Está en un nivel que me gusta"

Boca Juniors sufrió una dolorosa derrota la caer el martes por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la derrota ante los brasileños, el cuadro "xeneize" tuvo a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, pero no mostraron un buen rendimiento y el volante central fue el más apuntado y criticado por parte de los hinchas.

Sin embargo, el técnico del conjunto boquense, Rodolfo Arruabarrena, salió a defender al mediocampista nacional ante la dura misión de reemplazar a Leandro Paredes, capitán y figura del equipo, quien estuvo ausente por lesión.

“‘Willy’ es un cinco clásico, con buena distribución y creo que no lo ha hecho tan mal. Ha estado en la línea del equipo”, aseguró el DT sobre el partido del ex Unión La Calera.

"Luego de una expulsión, tratamos de meter un jugador más en el área y fue el sacrificado, pero lo está haciendo bien. Está en un nivel que a mí me gusta", sostuvo sobre el formado en Colo-Colo.

(Imagen: Javier Garcia Martino - Prensa Boca Juniors)

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