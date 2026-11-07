Dos partidos dan inicio a decisiva fecha de la Liga de Primera

La Serena recibe a Palestino y Everton enfrenta a Deportes Concepción en el inicio de una jornada clave para clasificar a torneos internacionales.
Este fin de semana se disputará la fecha 27 de la Liga de Primera donde podrían resolverse varias de las incógnitas competitivas del principal campeonato chileno de Primera División.
Y la decisiva jornada futbolera dará comienzo la tarde de este sábado con dos partidos.
A las 15 horas en La Portada, La Serena (34 puntos) recibirá la visita de Palestino (38).
Para el equipo de colonia el triunfo es fundamental en su afán de clasificar a la Copa Sudamericana 2027 ya que en estos momentos ocupa la última plaza que lleva a ese torneo.
Los serenenses, en tanto, si ganan podrán también aspirar a lo mismo en las fechas finales del torneo.
El otro encuentro de la jornada sabatina es el que animarán en Viña del Mar a las 17.30 horas Everton (40) y Deportes Concepción (35).
Los oro y cielo tienen prácticamente asegurada su participación en la Copa Sudamericana mientras que los lilas, lejos ya del descenso, sueñan aún con un puesto en la arena internacional.
PURANOTICIA