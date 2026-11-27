Uno de los grandes protagonistas del título de Colo-Colo en el Campeonato Nacional 2026 fue Javier Correa, quien se consolidó como una de las figuras del equipo. Su destacado rendimiento hacía prever que el delantero argentino comenzaría a despertar el interés de clubes del extranjero.

Y esa posibilidad comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas, luego de que desde Argentina revelaran que el atacante del Cacique habría sido ofrecido a River Plate, uno de los clubes más importantes de ese país, lo que encendió las alarmas entre los hinchas albos ante una eventual salida del goleador.

"Sé que fue ofrecido a River Plate. Y ofrecer un jugador a River no significa que River lo quiera. Lo menciono porque es uno de los nombres de los que se está hablando en el mercado de pases, y conozcan la diferencia entre un jugador ofrecido y uno que realmente interesa", expresó el periodista Renzo Pantich, del canal La Página Millonaria.

Cabe recordar que hace poco el propio delantero manifestó su deseo de vestir la camiseta de uno de los grandes del fútbol argentino, dejando en evidencia su interés por llegar al conjunto millonario: "¿Jugar en River? Sería un sueño. Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera".

Por ahora, el futuro de Correa en Colo-Colo sigue sin definirse, mientras el atacante se encuentra recuperándose de una rotura de meniscos que lo obligó a poner fin anticipadamente a su exitosa temporada 2026 con el conjunto albo.

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