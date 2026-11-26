El chileno ingresó en el tramo final del triunfo por 2-1 sobre el cuadro español, resultado que permite al equipo inglés recuperar terreno en la competición.
Con la presencia de Darío Osorio en el tramo final del cotejo, Crystal Palace dio vuelta el marcador para imponerse por 2-1 sobre Real Sociedad en el estadio Selhurst Park, recuperando terreno en la Europa League.
El cuadro español fue una visita ingrata desde el primer minuto y tuvo varias ocasiones para haberse ido en ventaja al descanso, pero se topó con la férrea resistencia del portero Dean Henderson.
Sin embargo y tras sostener la intensidad en el inicio del complemento, el conjunto vasco llegó a apertura de la cuenta luego de que Mamadou Sarr empujara en la boca del arco un centro desde la derecha (66').
Pero entonces empezó a reaccionar el dueño de casa y en el minuto 71, los txuri urdines sufrieron la expulsión de Jon Martín por una falta dentro del área y Jean-Philippe Mateta se encargó de convertir el penal.
Y en el 81', Dwight McNeil aprovechó un pase de chilena por parte de Jorgen Larsen, se estiró para conectar la pelota y anotó el tanto de la remontada para la escuadra inglesa.
Recién en el 88' ingresó Osorio y pudo festejar en cancha la victoria que catapultó a su equipo hasta el duodécimo puesto con ocho puntos, dos por debajo de la línea de clasificación directa a octavos de final.
Ahora, Crystal Palace deberá pensar en su duelo de este domingo a las 11:05 horas ante Hull City, con la misión de ganar para tratar de salir del último lugar de la Premier League.
(Imagen: X @CPFC)
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