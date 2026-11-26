Con la presencia de Darío Osorio en el tramo final del cotejo, Crystal Palace dio vuelta el marcador para imponerse por 2-1 sobre Real Sociedad en el estadio Selhurst Park, recuperando terreno en la Europa League.

El cuadro español fue una visita ingrata desde el primer minuto y tuvo varias ocasiones para haberse ido en ventaja al descanso, pero se topó con la férrea resistencia del portero Dean Henderson.

Sin embargo y tras sostener la intensidad en el inicio del complemento, el conjunto vasco llegó a apertura de la cuenta luego de que Mamadou Sarr empujara en la boca del arco un centro desde la derecha (66').

Pero entonces empezó a reaccionar el dueño de casa y en el minuto 71, los txuri urdines sufrieron la expulsión de Jon Martín por una falta dentro del área y Jean-Philippe Mateta se encargó de convertir el penal.

Y en el 81', Dwight McNeil aprovechó un pase de chilena por parte de Jorgen Larsen, se estiró para conectar la pelota y anotó el tanto de la remontada para la escuadra inglesa.

Recién en el 88' ingresó Osorio y pudo festejar en cancha la victoria que catapultó a su equipo hasta el duodécimo puesto con ocho puntos, dos por debajo de la línea de clasificación directa a octavos de final.

Ahora, Crystal Palace deberá pensar en su duelo de este domingo a las 11:05 horas ante Hull City, con la misión de ganar para tratar de salir del último lugar de la Premier League.

(Imagen: X @CPFC)

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