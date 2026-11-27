Santiago Wanderers y Deportes Recoleta debían definir este jueves la llave correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de Primera B. Sin embargo, el encuentro de vuelta, disputado en Valparaíso, tuvo que ser suspendido luego de que barristas del cuadro caturro invadieran el terreno de juego, tras el 4-2 en el marcador global que le daba la clasificación al conjunto metropolitano.

Tras lo ocurrido, el entrenador de Deportes Recoleta, Francisco Arrué, expresó su profunda decepción por los incidentes y realizó un llamado a las autoridades para tomar medidas que permitan erradicar este tipo de situaciones de los recintos deportivos.

"No hay que generalizar, esto no es Santiago Wanderers, no es la familia de Wanderers. Hoy día llegamos temprano al estadio y habían muchas familias con niños esperando acá afuera, esa es la gente que tiene que estar en los estadios, a los demás hay que sacarlos", expresó el DT.

"No solamente a los de Wanderers, también a los de Colo-Colo, la U, Católica, porque están en todas partes. Alguna vez hay que poner mano dura y hay que sacarlos. Tienen que volver las familias y los niños con tranquilidad", añadió el ex volante.

Además, el técnico manifestó su desacuerdo con la forma en que terminó el compromiso y sostuvo: "No es posible que el partido se haya terminado producto de la disconformidad del resultado. Estoy seguro de que hay hinchas de Wanderers que están en las buenas y en las malas".

Por último, Arrué insistió en la necesidad de que las autoridades intervengan para evitar nuevos episodios de violencia en el fútbol nacional. En ese sentido, enfatizó: "En algún momento algo tiene que hacer la ANFP, el Estado, se tienen que hacer cargo, porque no es posible que una actividad tan linda como el fútbol se vea empañada por estos delincuentes que no solamente están acá, sino que en todas las barras".

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