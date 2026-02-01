Dos chilenos y realidades opuestas en Avellaneda: Cabral bajo la lupa y Millán dejó una mejor imagen

Los chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán vivieron las dos caras de la moneda en el empate entre Independiente y Vélez Sarsfield, partido donde el primero se llenó de críticas y fue sustituido por su compatriota, quien tuvo un mejor desempeño.

"Tuvo algunos destellos en el primer tiempo, sin embargo la unión con Malcorra no funciono como se esperaba. Salió en el entretiempo y no pudo gravitar en ataque pese a algunos buenos pases", apuntaron en Infierno Rojo sobre la actuación del ex hombre de Coquimbo Unido.

El joven mediocampista, en cambio, a juicio del citado medio "entró muy bien, dinámico y preciso en los pases. Movedizo y encarador, además de dar una mano en la marca. Buen partido".

El medio partidario Diabólicos lamentó que Cabral "prácticamente no aparece en el partido. Conectó algún que otro pase con Montiel y Abaldo pero estuvo muy desapercibido".

Con respecto a Millán, en cambio, destacaron que "cumplió e inquietó más de lo que hizo Cabral en el primer tiempo. No destacó demasiado".

Diario Olé también evaluó lo hecho por los criollos. "Intrascendente en el partido. No pateó al arco, no hizo jugar al equipo. Cuando tuvo la pelota, la pasó siempre al costado con los extremos o Cedrés. No pateó al arco", sostuvo sobre Cabral.

En cuanto a Millán indicaron que "entró por Cabral en el entretiempo. Se paró de ocho y le dio mayor asociación al medio".

PURANOTICIA