Domínguez y la salida de Osorio de la U: "No sé si son los tiempos adecuados, pero estamos contentos por él"

Ya es prácticamente un hecho que Darío Osorio dejará Universidad de Chile y dará el salto al fútbol europeo al partir al Midtjylland de Dinamarca, pues el acuerdo estaría listo.

Por eso, en el cuadro azul ya lamentan la inminente salida de la "joya" y uno de los que se refirió al tema fue Nery Domínguez.

"Para nosotros es una pérdida importante, es un jugador con mucho talento, nos estaba dando mucho. Estamos dolidos, pero contentos. Debe ser lo mejor para él y el club".

Luego agregó que "queda desearle lo mejor. Tiene un gran futuro, y creo que tenemos jugadores importantes para reemplazarlo. No sé si son los tiempos adecuados, pero estamos contentos por él porque es un gran paso en su carrera y tiene un futuro enorme", añadió.

Además, el ex Racing de Avellaneda palpitó el Superclásico de este sábado ante Colo-Colo en el estadio Santa Laura: "Como llega cada equipo es indistinto. Estamos preocupados porque no se están dando los resultados, pero para este partido, todo lo que viene de atrás no importa. Es un clásico y tenemos que afrontarlo como tal (…) Más allá del historial, eso queda de lado. Cada clásico es una historia nueva. Tenemos que prepararnos para estar a la altura el sábado".

"Estamos con la mentalidad de estar cada vez más fuertes. No sé el argumento, pero tenemos que estar más unidos como grupo. Más allá de lo táctico y estratégico, en esta clase de partidos hay que dar algo más y que el hincha se sienta bien representado (…) Cuando no se dan los resultados, tienes que trabajar mucho la parte psicológica, buscando revertir la situación", añadió.

Por último, Domínguez descartó que en el conjunto estudiantil teman por la salida de Mauricio Pellegrino en caso de perder el derbi ante el 'Cacique': "No es un tema que hablemos ni pensamos en ese escenario, sino en trabajar bien esta semana todos los aspectos del partido, estar bien preparados y ganar. Esa es la única mentalidad que nos planteamos. Los otros escenarios, lo que se hable o que se diga no corre por cuenta nuestra".

