Domingo Sorace explicó las claves del repunte de S. Wandererers: "Unimos bien el grupo"

Con su victoria del sábado sobre Universidad de Concepción, Santiago Wanderers ratificó su buen momento en la Liga de Ascenso y se instaló en el tercer lugar de la tabla a escasos cuatro puntos del líder San Marcos de Arica.

Uno de los artífices del buen pasar del "Decano" es Domingo Sorace. El experimentado entrenador tuvo que asumir de emergencia tras la salida de Héctor Robles y ha sumado cinco partidos sin perder al mando de los caturros.

En diálogo con radio ADN, el estratego repasó lo ocurrido el fin de semana y reconoció que "tuvimos harta fortuna por como se fueron dando los resultados, pero también hicimos el trabajo que de conseguir esos tres puntos de visita con un equipo que está muy bien constituido como Universidad de Concepción".

El DT, quien ha estado a trabajado en las series menores del club por más de dos décadas, fue consultado por las claves del repunte de los porteños y enfatizó que "unimos bien el grupo. Una de las cosas importantes siempre es tener un buen grupo de trabajo y los jugadores han tenido muchos momentos de unión en este momento".

"Hemos tenido que ordenar algunas líneas y ellos lo han aceptado muy bien. Es difícil de repente trabajar con gente con tanta experiencia en un equipo como Wanderers, que tiene jugadores de muy buen nombre, pero ellos lo han asimilado bastante bien", complementó el ex futbolista de Everton y Cobreandino, actual Trasandino de Los Andes.

Sobre su experiencia en el cuadro de Valparaíso, el "Pulpo" detalló que "llevo 24 años en Santiago Wanderers, mucho tiempo en la formación. He estado con un montón de jugadores que han sido importantes en el fútbol chileno y me siento muy agradecido de eso, del trabajo que he hecho y como me han recibido".

Por último, señaló que "hoy día me toca esta parte final de estar haciendo de técnico del primer equipo, ayudando a muchos jugadores jóvenes que he tenido, entonces se me hace fácil. Lo importante de esto es que estoy haciendo un trabajo y me siento muy contento".

PURANOTICIA