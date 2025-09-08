"Dolor e injusticia": Plantel de Independiente critica fallo de Conmebol y apunta contra hinchas de la U

A días de que la Conmebol decidiera descalificar a Independiente de Avellaneda y clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras los graves hechos de violencia que obligaron a cancelar el partido de vuelta, continúan las reacciones.

Este lunes, el plantel del cuadro argentino, donde militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral, manifestó su disconformidad con la resolución del fallo. Es que todos los jugadores, vestidos con la indumentaria del club, se reunieron y leyeron un comunicado.

"Estamos reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final", partió diciendo el capitán Rodrigo Rey.

Después, Iván Marcone apuntó a los hinchas de la U: "Injusticia, es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo".

"Sin dudas, esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar. Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas", añadió.

En tanto, Federico Mancuello sostuvo: "Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y en el mismo campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara. No sucedió así y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido".

"Creemos que había un camino posible para impartir justicia. Mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos", agregó.

Luego, continuó: "Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso, debido a la magnitud de la violencia en los hechos".

Además, Mancuello pidió el apoyo a otros clubes argentinos "que algún día podrán necesitar". "Este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados, acá perdió el fútbol", recalcó.

Por último, el capitán Rey comentó: "Esta resolución, que beneficia a una de las partes, fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca".

