Disturbios entre barristas obligan a suspender el partido de la U contra Independiente por Copa Sudamericana

Lo que debía ser una fiesta de fútbol en el estadio Libertadores de América entre Independiente y Universidad de Chile, se vio empañada por graves incidentes, que paralizaron la definición de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Durante el primer tiempo se registraron algunos incidentes entre barras de ambos equipos, particularmente por el lanzamiento de proyectiles desde la parcialidad azul hacia el sector donde estaban apostados los seguidores del Rojo.

La situación fue escalando durante el descanso, dificultando la reanudación de las acciones y cuando parecía que el balón podía volver a rodar y el árbitro Gustavo Tejera ordenó el inicio del complemento, otra vez se produjeron hechos de violencia.

De acuerdo a registros que se viralizaron en redes sociales, algunos hinchas de la U ingresaron a un cuarto donde había elementos de limpieza, los cuales también arrojaron hasta los contrarios. Incluso, se reportaron bombas de estruendo dirigidas hacia los codos del recinto de Avellaneda.

El partido que se suspendió después de casi una hora de espera estaba igualado a uno. Durante el primer tiempo ambos elencos propusieron un duelo bastante intenso y aunque los dueños de casa habían estado cerca de abrir la cuenta, finalmente fueron los azules quienes tomaron la delantera gracias a una conquista de Lucas Assadi (11'), la cual fue ratificada por el VAR luego que el árbitro Gustavo Tejera la anulara por offside de Lucas Di Yorio, quien asistió al volante laico.

Sin embargo, el Rojo no perdió la calma y emparejó las cifras a los 27 minutos a través de Santiago Montiel, quien recibió un pivoteo de Gabriel Ávalos, se acomodó para la derecha y remató de borde externo, poniendo la pelota en un lugar imposible para el portero Gabriel Castellón.

Ahora solo resta esperar por la decisión de Conmebol para saber si la llave se retomará en algún momento o se definirá al ganador por secretaría.

IMÁGENES:

