Dirigentes de Azul Azul llegaron a la ANFP para solicitar claridad en criterios arbitrales aplicados contra la U

Al margen del opaco presente futbolístico que tiene Universidad de Chile al no sumar victorias en este inicio de la Liga de Primera,en el club existe mucha molestia por algunas polémicas arbitrales que han marcado sus recientes cotejos.

Es que en su estreno ante Audax Italiano, los azules sufrieron las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero -esta última bastante discutida- y en la fecha pasada frente a Palestino, el VAR intervino para anular un gol por una mano que había ocurrido varios segundos antes.

A raíz de esta situación y según consigna La Tercera, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo, llegaron este viernes hasta la ANFP para reunirse con el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

En concreto, la cita tenía por objetivo exponer sus reparos y pedir explicaciones por los criterios ocupados por los réferis en las jugadas anteriormente señaladas.

