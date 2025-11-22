Dirigente de Unión Española responsabilizó al árbitro por la caída ante Limache

En Unión Española quedaron bastante molestos con la actuación del árbitro Diego Flores en la derrota por 1-0 ante Deportes Limache, resultado que dejó al elenco de colonia en el penúltimo lugar de la tabla a cuatro puntos de la salvación con seis unidades por disputarse.

El hecho de haber revertido la expulsión del defensa rojinegro Augusto Aguirre, una mano de Alfonso Parot dentro del área que no fue sancionada y la posterior tarjeta roja de Bianneider Tamayo propiciaron una contundente respuesta del gerente general del club, Sabino Aguad.

"Pienso que el codazo (de Aguirre) era roja, no había discusión, y en la de Tamayo lo único que puede decir es que era acción brusca, pero al jugador no le hizo nada, le quitó la pelota y creemos que por lo menos debió haber llamado el VAR. En esas dos jugadas tan polémicas creemos que en ambas se cortó contra nosotros. (...) En el partido de hoy día claramente fuimos perjudicados", indicó el dirigente en conversación con el medio partidario Independencia Hispana.

Consultado por posibles acciones a tomar en contra del colegiado, el directivo respondió con firmeza. "¿De qué sirve si ya perdimos el partido? Vamos a pelar la roja de Tamayo, por supuesto, pero ya el partido se perdió, o sea, ¿qué vamos a decir?", puntualizó.

De todas maneras, el periodista le insistió apuntando a otras decisiones controvertidas que había tomado el mismo juez en otros duelos de Unión. Sin embargo, Aguad aseguró que "no quiero poner un nombre en un solo árbitro, o sea, yo analizo hoy día y lo de hoy día nos parece que las dos jugadas polémicas, las más polémicas, actuaron tanto el VAR como el árbitro".

"Aquí yo siempre recalco, porque en una jugada llama el VAR y en la otra jugada no llama el VAR. Entonces creo que tanto árbitro como VAR en las dos jugadas polémicas actuaron, yo diría, más cargados hacia Limache que hacia nosotros", cerró.

PURANOTICIA