Directorio de Colo-Colo habría decidido salida de Jorge Almirón y tendría dos candidatos para reemplazarlo

Todo indica que tras la humillante goleada que sufrió Colo Colo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, resultado que lo eliminó de la Copa Libertadores y lo dejó hasta sin Copa Sudamericana, Jorge Almirón no continuará en la banca del Cacique.



Es que el directorio de Blanco y Negro ya tendría decidido despedir al técnico argentino tras las pésimos últimos resultados. Sin embargo, la millonaria cifra para cesar al trasandino sería un factor clave, debido a que tiene contrato hasta fines de 2026.



"Echarlo ahora implica un pago superior a los 3 millones de dólares", dicen desde la concesionaria que administra al cuadro albo a El Mercurio, aunque esperan conversar con el DT para llegar a un acuerdo.



Y según el citado medio, el presidente Aníbal Mosa quiere la vuelta de Gustavo Quinteros, pero sería difícil por las pretensiones económicas y porque también es pretendido por Boca Juniors. En tanto, el bloque Vial tendría como opción a Miguel Ramírez como la mejor opción.



"No es caro y no se va a volver loco pidiendo refuerzos como antes de que partiera. Es de casa y tiene el aval de otros campeones de América que trabajan en el club, como Daniel Morón, quien no se llevaba con Quinteros, y Lizardo Garrido", contaron a El Mercurio desde el Monumental.



El mismo medio aseguró que "en el plantel ven con mejores ojos al ex defensor: confiesan que el ciclo con Quinteros se había agotado y, aparte, piensan que las segundas partes nunca son buenas".



El problema es que por reglamento, ningún DT puede cumplir funciones antes de los 60 días siguientes al término de la relación laboral con el club anterior, que en este caso es Iquique. Por eso, Héctor Tapia asumiría como interino hasta esa fecha.

