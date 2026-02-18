Directorio de Blanco y Negro decidió dar por cerrado el plantel de Colo-Colo: no llegarán más refuerzos

Una tajante decisión tomó el directorio de Blanco y Negro con respecto al armado del plantel de Colo-Colo para la temporada 2026, donde el "Cacique" ya ha sumado a seis refuerzos.

Finalmente y pese a los rumores, el club informó que en una reunión de manera telemática se decidió por mantener el equipo tal como está y que el objetivo es dejar abierta la posibilidad para realizar incorporaciones en el mercado de pases a mediados de 2026.

Además, la concesionaria explicó que "durante la última semana se trabajó intensamente en la posibilidad de incorporar un séptimo refuerzo. En conjunto con el cuerpo técnico se evaluaron distintas alternativas disponibles en el mercado, sin embargo, ninguna de ellas cumplió integralmente con los criterios deportivos para concretar su incorporación antes del cierre oficial del libro de pases".

Cabe recordar que en las últimas horas, al cuadro popular se le vinculó con el extremo argentino Leonardo Suárez, dirigido por Fernando Ortiz en América, y con el atacante nacional Pablo Aránguiz, perteneciente a Unión Española.

De esta manera, el elenco de Macul cerró su planilla con Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como únicas caras nuevas.

