Director técnico del Udinese y la situación de Alexis Sánchez: "Hay muchas cosas que tienen que encajar"

Alexis Sánchez regresó hace unas semanas a las canchas tras recuperarse de una rebelde lesión y ya ha sumado minutos en dos partidos con el Udinese. Jugó el primer tiempo en la eliminación frente al Inter de Milán por los octavos de final de la Copa Italia, y después 15 minutos ante el Torino por la Serie A.

El goleador histórico de la Selección chilena espera seguir tomando ritmo en el duelo de este sábado frente al Hellas Verona, y en la antesala del cotejo el técnico del conjunto de Friuli, Kosta Runjaic, se refirió a la situación del tocopillano y los momentos en los que pretende utilizarlo.

"Quizás Sánchez pueda jugar unos minutos más en el próximo partido con Hellas Verona, pero no te lo puedo decir. Los entrenadores reflexionamos mucho sobre estas cosas. Sánchez podría jugar 15, 20 o 25 minutos, pero depende de los jugadores que estén en el campo, de los momentos del partido y de la idea de juego que quiero aplicar", expresó el estratego alemán en conferencia de prensa.

"Conocemos las características de Alexis, pero también sabemos que ha vuelto de una lesión y hace poco que está al 100%. Hay otros jugadores que están en forma, entonces cabe preguntarse por qué Sánchez no juega. Hay muchas cosas que tienen que encajar", añadió.

Por último, Runjaic sostuvo: "Muchas veces solo pensamos en el individuo, pero tenemos que pensar en la situación general. No puedo decir cuántos minutos puede jugar Sánchez, también me pregunto si tiene sentido que un jugador entre a la cancha en el tiempo de descuento. Te puedes hacer muchas preguntas, pero no siempre tienes la respuesta correcta".

Consignar que el Udinese marcha en el noveno lugar de la Serie A y este sábado visitará al Hellas Verona, a las 16:45 horas chilena, por la fecha 19 de la competencia.

