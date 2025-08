Director técnico del Southampton reveló por qué Brereton no jugó en el último amistoso

Gran sorpresa causó el sábado la ausencia del delantero nacional Ben Brereton Díaz en el amistoso que disputó el Southampton ante el Brighton & Hove Albion, el cual terminó igualado a uno.

Los medios británicos no dieron mayores explicaciones sobre la baja del chileno-inglés y comenzaron a especular con la poca consideración que tendría el técnico Will Still con el oriundo de Stoke.

Sin embargo, el propio estratego del cuadro santo aclaró a la BBC que "básicamente, tiene la cadera trabada, así que tiene dolor en la ingle y la cadera. No queremos obligar a la gente a jugar y arriesgar nada".

La noticia no deja de ser preocupante considerando que la próxima semana el Southampton hará su estreno oficial en la EFL Championship enfrenando al popular Wrexham, conjunto que es propiedad de los actores norteamericanos Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

