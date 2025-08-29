Director técnico de Universidad de Chile habló por primera vez sobre los violentos incidentes en Avellaneda: "Sentí un gran desprecio por la vida"

Este domingo, a las 15:00 horas en el estadio Monumental, se disputará una nueva edición del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Este viernes, en la conferencia de prensa previa del derbi, el técnico del cuadro azul, Gustavo Álvarez, se refirió por primera vez a los graves hechos de violencia ocurridos la semana pasada en el estadio Libertadores de América que obligaron a cancelar el partido de vuelta contra Independiente en Avellaneda por Copa Sudamericana.

"Me pronuncio por primera vez luego de los hechos del último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile, no solamente a aquellos que estuvieron en la tribuna alta esa noche, también a sus familiares y seres queridos, que deben haber sentido toda la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos todos en esa cancha", comenzó diciendo el estratego argentino.

"Fue un momento muy doloroso. Sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo, y un odio infundado. El fútbol y el deporte no es lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas", añadió el DT del conjunto estudiantil.

Además, el ex adiestrador de Huachipato mandó un mensaje de agradecimiento a Colo Colo: "Quiero agradecer las manifestaciones de empatía, solidaridad y sentido común, empezando por la ANFP, los clubes y los jugadores, además del púbico, como el de Limache, O’Higgins, Everton y Colo Colo".

"Hago especial mención y agradecimiento a Colo-Colo, desde las palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez. Esas cosas a uno le da la esperanza de que no está todo perdido", añadió, en referencia a los mensajes que entregaron los dos volantes del Cacique tras los incidentes en Avellaneda.

Por último, Álvarez sostuvo: "Me parece que la competitividad deportiva es una cosa, pero el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas, no tiene sentido".

