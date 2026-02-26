Director técnico de Universidad Católica confirmó que Clemente Montes será baja

Clemente Montes será una de las bajas que presentará Universidad Católica para su encuentro de este domingo (20.30 horas) ante Ñublense en Chillán por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Así lo confirmó el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, quien señaló que el delantero, quien presentó molestias físicas que le impidieron entrenar con regularidad durante la semana, no viajará a la Octava Región.

“Clemente no entrenó a la par de sus compañeros, no lo hizo con normalidad y por eso no es tenido en cuenta en este momento”, afirmó el adiestrador.

Garnero, en todo caso, ratificó que el mediocampista Alfred Canales se recuperó satisfactoriamente y que por ello vuelve a ser una opción en el equipo.

Con respecto al partido del domingo, el entrenador de la UC señaló que “enfrentaremos un partido muy difícil frente a un Ñublense que viene arriba en la tabla y en una cancha siempre difícil. Pero creemos y confiamos en que podremos desarrollar un buen juego (…) El partido pasado (ante Coquimbo Unido) enfrentamos al mejor equipo del año anterior y lo pudimos revertir”, analizó un confiado Garnero.

