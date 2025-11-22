Director técnico de Unión Española a sus hinchas: "Vamos a luchar hasta el final"

Unión Española cayó por la cuenta mínima en su visita a Deportes Limache, resultado que dejó a los hispanos a cuatro puntos del conjunto rojinegro, al cual le basta con ganar en la próxima fecha para decretar el descenso de los hispanos.

Pese a lo catastrófico del resultado, que se vio reflejado en los rostros de los hinchas del cuadro rojo, el técnico Gonzalo Villagra envió un mensaje cargado de esperanza para sus fanáticos.

"No está definido y vamos al luchar hasta el final. Ténganlo seguro, porque de mi parte ese será el mensaje. Nosotros vamos a luchar y el próximo partido en el Estadio Santa Laura lo vamos a salir a ganar", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

En la misma línea, el ex futbolista del elenco de colonia remarcó que "es nuestra obligación como cuerpo técnico el intentar levantar a los jugadores. Sabemos la difícil situación en la que estamos, porque no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos".

Por último, anticipando el pleito siguiente ante O'Higgins, Villagra avisó que "tenemos que salir a buscar el próximo partido y veremos quienes serán los jugadores indicados para hacerlo. Hasta el final vamos a jugar para ganar en estas últimas dos fechas".

